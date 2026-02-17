 Aller au contenu principal
Carrefour, Verallia, 2CRSi... les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 17/02/2026 à 18:28

(AOF) - 2CRSi

Le fabricant de serveurs haute performance signe un contrat d'envergure avec un client canadien pour le déploiement d'infrastructures d'intelligence artificielle sur le marché japonais.

ADP

Le groupe aéroportuaire livrera ses résultats annuels.

Carrefour

Le géant de la distribution a annoncé une progression de 2,8% de son chiffre d'affaires annuel à données comparables, à 91,48 milliards d'euros, mettant en avant une amélioration de ses performances en France et en Espagne.

Eramet

L'entreprise minière et métallurgique dévoilera ses résultats annuels.

Euronext

L'opérateur rendra compte de ses résultats annuels.

Orange

Le spécialiste des télécoms diffusera ses résultats annuels.

Streamwide

Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques annonce un chiffre d'affaires consolidé de 26,3 MEUR au titre de 2025, en croissance de 25,2%.

Verallia

Verallia a annoncé avoir engagé une revue stratégique de ses implantations européennes avec l'objectif d'adapter son empreinte industrielle aux évolutions de la demande.

Valeurs associées

2CRSI
17,2400 EUR Euronext Paris +3,11%
ADP
122,9000 EUR Euronext Paris +3,28%
CARREFOUR
15,3950 EUR Euronext Paris -0,77%
ERAMET
58,5000 EUR Euronext Paris -0,85%
EURONEXT
126,5000 EUR Euronext Paris +0,88%
ORANGE
17,1500 EUR Euronext Paris -0,84%
STREAMWIDE
64,0000 EUR Euronext Paris -4,48%
VERALLIA
22,3400 EUR Euronext Paris -1,41%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 17/02/2026 à 18:28:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

A lire aussi

