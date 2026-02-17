Carrefour, Verallia, 2CRSi... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - 2CRSi
Le fabricant de serveurs haute performance signe un contrat d'envergure avec un client canadien pour le déploiement d'infrastructures d'intelligence artificielle sur le marché japonais.
Le groupe aéroportuaire livrera ses résultats annuels.
Le géant de la distribution a annoncé une progression de 2,8% de son chiffre d'affaires annuel à données comparables, à 91,48 milliards d'euros, mettant en avant une amélioration de ses performances en France et en Espagne.
L'entreprise minière et métallurgique dévoilera ses résultats annuels.
L'opérateur rendra compte de ses résultats annuels.
Le spécialiste des télécoms diffusera ses résultats annuels.
Streamwide
Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques annonce un chiffre d'affaires consolidé de 26,3 MEUR au titre de 2025, en croissance de 25,2%.
Verallia a annoncé avoir engagé une revue stratégique de ses implantations européennes avec l'objectif d'adapter son empreinte industrielle aux évolutions de la demande.
