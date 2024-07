Carrefour: ventes en recul au premier semestre mais rentabilité en hausse

( AFP / LOIC VENANCE )

Le géant des supermarchés Carrefour a réalisé un chiffre d'affaires en léger recul sur le premier semestre 2024 (-1,3%) à 44,9 milliards d'euros, mais a amélioré sa rentabilité, selon un communiqué mercredi.

Le distributeur attribue le recul de ses ventes à une baisse des prix en France notamment, ce qui a permis "une stabilisation de la part de marché en volume depuis le mois de mai" selon lui.

Il a réalisé au total un bénéfice net de 25 millions d'euros, contre 867 millions d'euros au premier semestre 2023 au cours duquel avait été comptabilisée la cession de l'activité à Taïwan.

Mais le résultat opérationnel courant, un indicateur de rentabilité, est passé de 700 millions d'euros au premier semestre 2023 à 743 millions d'euros cette année.

Matthieu Malige, directeur exécutif finances et gestion du distributeur, a observé lors d'un point presse téléphonique des marchés "très différents des deux côtés de l'Atlantique", avec des "volumes sous tension en Europe" et "une reprise claire au Brésil".

Le PDG Alexandre Bompard s'est félicité dans un communiqué que Carrefour réalise "une très bonne performance dans ses deux pays clés": en France où "le groupe a accéléré sa politique" de baisse de prix "tout en préservant sa rentabilité", et au Brésil qui connait une "forte croissance du résultat".

Le groupe, qui a officialisé le rachat des enseignes Cora et Match début juillet, a confirmé ses modestes objectifs pour l'année, en l'occurrence notamment la "croissance de l'Ebitda (excédent brut d'exploitation, NDLR) et du résultat opérationnel courant", deux indicateurs de rentabilité.

Dans le détail, les ventes de Carrefour en France ont été de 20,1 milliards d'euros (-3,2%), de 12,4 milliards d'euros dans le reste de l'Europe (-0,2%) et de 12,36 milliards d'euros en Amérique latine (+0,9%).

Le distributeur se réjouit par ailleurs d'avoir réalisé 37% de son chiffre d'affaires alimentaires via des produits à marque Carrefour, généralement plus rentables pour les distributeurs. Son objectif et de réaliser 40% de ses ventes alimentaires avec des marques propres en 2026.

Partenaire premium des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, qui démarrent officiellement vendredi, Carrefour se réjouit de disposer ainsi d'une "vitrine exceptionnelle pour la promotion" de ses "valeurs", "notamment sur les sujets de l'inclusion et du handicap".

Le groupe "fournira l'ensemble des produits frais qui seront utilisés pour le repas des athlètes au village olympique et paralympique, au coeur duquel un magasin éphémère a également été installé".