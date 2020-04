Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: Ventes en hausse de 7,8% à périmètre comparable Reuters • 28/04/2020 à 18:21









CARREFOUR: VENTES EN HAUSSE DE 7,8% À PÉRIMÈTRE COMPARABLE PARIS (Reuters) - Carrefour a fait état mardi d'une hausse de 7,8% de ses ventes à périmètre comparable au premier trimestre, disant avoir enregistré une performance solide au cours des premiers mois de l'année et bénéficié des achats de précaution en mars dans le contexte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19. De janvier à fin mars, le distributeur français a vu ses ventes s'inscrire à 19,445 milliards d'euros et leur progression s'est confirmée dans ses quatre aires géographiques principales: France, Europe, Amérique latine et Asie. "Dans un trimestre très atypique, nos ventes ont été portées en janvier et février par le succès des initiatives stratégiques lancées depuis deux ans, puis ont connu une accélération notable en mars. Elles ont ainsi enregistré une croissance soutenue sur toute la période et dans toutes nos géographies", a souligné le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard. Le contexte de crise sanitaire n'a pour l'heure pas incité le groupe à revoir ses ambitions stratégiques. Il maintient son plan Carrefour 2022 et confirme ses objectifs opérationnels et financiers. Il entend donc poursuivre sa stratégie de diminution de 350.000 m2 des surfaces de vente en hypermarchés dans le monde à l'horizon 2022 tout en ouvrant 2.700 points de vente d'ici deux ans. Son plan d'économie de 2,8 milliards d'euros à fin 2020 est également maintenu, de même que son objectif de 300 millions d'euros de cessions d'actifs immobiliers jugés non stratégiques à l'horizon 2022. (Nicolas Delame)

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +0.98%