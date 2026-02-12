 Aller au contenu principal
Carrefour vend ses 478 magasins en Roumanie
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 08:30

Carrefour est entré en négociations exclusives avec Paval Holding en vue de céder l'intégralité de ses activités en Roumanie pour une valeur d'entreprise de 823 MEUR.

L'opération s'inscrit dans la revue stratégique lancée au début de l'année 2025. Paval Holding est le véhicule d'investissement de la famille Paval, à la tête de Dedeman, champion national du bricolage.

Carrefour Roumanie, de son côté, exploite un réseau multi-format de 478 magasins (55 hypermarchés, 191 supermarchés, 202 commerces de proximité et 30 enseignes discount) pour un chiffre d'affaires TTC de 3,2 milliards d'euros en 2024 et attendu au même niveau en 2025, soit environ 3,5% des ventes du groupe.

La finalisation de la transaction, attendue au second semestre 2026, reste suspendue aux autorisations réglementaires.

Carrefour s'est lancé dans la rationalisation à marche forcée de son portefeuille l'année dernière, qui a notamment abouti à la cession de sa division italienne.

