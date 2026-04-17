Carrefour vend sa participation minoritaire dans CarrefourSA Turquie à Aydın (A101)

* Cession à Aydın participation minoritaire de 89% dans CarrefourSA détenue conjointement par Carrefour (32%) et Sabancı (57%). * Opération inscrite dans revue stratégique lancée début 2025, impact financier jugé non significatif pour Carrefour. * CarrefourSA exploitait 1 237 magasins en Turquie au 31 décembre 2025.

* Chiffre d’affaires 2025 de CarrefourSA : 1,9 milliard USD. * Marque CarrefourSA maintenue au moins 2 ans via accord de licence de marque. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Carrefour SA published the original content used to generate this news brief on April 17, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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