Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: un nouveau directeur exécutif pour la France information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 09:26









(CercleFinance.com) - Alexandre de Palmas, l'actuel directeur exécutif de Carrefour Espagne, va être nommé à la tête de la filiale française du groupe, a annoncé jeudi soir le distributeur.



Il succèdera à Rami Baitieh, qui a prévu de quitter ses fonctions après 28 ans passés au sein du groupe afin de se consacrer à un nouveau projet professionnel à l'étranger.



Au poste de directeur exécutif de Carrefour France et de membre du comité exécutif, rôles qu'il endossera à compter du lundi 4 septembre prochain, Alexandre de Palmas sera chargé de consolider la dynamique commerciale de Carrefour dans l'Hexagone et d'accélérer le déploiement des grands projets de transformation du plan Carrefour 2026.



C'est Elodie Perthuisot qui le remplacera à la direction exécutive de Carrefour Espagne, tout en conservant ses fonctions actuelles de directrice exécutive e-commerce, data et transformation digitale.



Sa nomination - elle aussi effective à compter de lundi - la conduira également à rejoindre le comité exécutif du groupe.





Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -1.25%