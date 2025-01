Carrefour: The Capital Group détient plus de 5% du capital information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 11:41









(CercleFinance.com) - Le gestionnaire américain de fonds de pension The Capital Group Companies a franchi à la hausse le seuil de 5% du capital de Carrefour , détenant 5,01% des actions et 4,09% des droits de vote du géant français de la distribution.



La société d'investissement basée à Los Angeles (Californie) précise dans son courrier transmis aujourd'hui à l'Autorité des marchés financiers (AMF) que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition sur le marché.





Valeurs associées CARREFOUR 13,84 EUR Euronext Paris -1,42%