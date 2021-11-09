Carrefour table sur une GMV e-commerce de €10 mds à horizon 2026
information fournie par Reuters09/11/2021 à 07:48
9 novembre (Reuters) - Carrefour SA CARR.PA :
* CARREFOUR SE DONNE POUR AMBITION D'ÊTRE UN LEADER MONDIAL DU DIGITAL RETAIL
* CARREFOUR A POUR AMBITION DE TRIPLER SA GMV (GROSS MERCHANDISE VALUE) E-COMMERCE À HORIZON 2026, POUR ATTEINDRE 10 MDEUR
* LE GROUPE PRÉVOIT ÉGALEMENT QUE LE DIGITAL CONTRIBUE POUR 600 MEUR ADDITIONNELS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (ROC) EN 2026 PAR RAPPORT À 2021
* LE GROUPE ANNONCE VISER LA NEUTRALITÉ CARBONE DE SES ACTIVITÉS E-COMMERCE À HORIZON 2030, SOIT 10 ANS AVANT L'OBJECTIF GLOBAL FIXÉ PAR LE GROUPE POUR 2040
* VA AUGMENTER D'ENVIRON 50% SES INVESTISSEMENTS DANS LE DIGITAL, AVEC UN PLAN DÉDIÉ DE 3 MDEUR ENTRE 2022 ET 2026
* REHAUSSE SON OBJECTIF D'INVESTISSEMENTS ANNUELS À ENVIRON 1,7 MDEUR , DANS LE HAUT DE LA FOURCHETTE DE 1,5 MDEUR À 1,7 MDEUR COMMUNIQUÉE EN DÉBUT D'ANNÉE 2021
* CARREFOUR PRÉVOIT QUE LE E-COMMERCE GÉNÈRE 200 MEUR DE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT ADDITIONNEL EN 2026 PAR RAPPORT À 2021
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur CARR.PA
(Gdansk Newsroom)
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