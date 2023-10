Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: Stifel abaisse ses prévisions de résultats information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 17:11









(CercleFinance.com) - Stifel attend désormais une stagnation de l'EBITDA, de l'EBIT ajusté et du FCF net en 2023 (contre un objectif de progression pour ces indicateurs). Il pointe toutefois l'engagement de la direction à de forts retours aux actionnaires.



Le broker juge le ralentissement de l'inflation en Europe 'gérable', mais pense que le Brésil -deuxième plus gros marché pour le groupe et qui se détériore davantage qu'estimé précédemment- rend difficiles les objectifs pour 2023.



Tout en maintenant sa recommandation 'achat' sur Carrefour, Stifel abaisse son objectif de cours de 23 à 20 euros, à la suite d'une réduction d'environ 5% de ses estimations de BPA pour le groupe de distribution alimentaire.





Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -0.56%