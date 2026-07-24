Carrefour sous pression en Bourse après un semestre en demi-teinte

Le distributeur ferme la marche de l'indice CAC 40 ce vendredi après la publication de résultats semestriels contrastés. Peu après 11h00, le titre reculait de 4,70%, à 15,73 euros, les investisseurs sanctionnant une rentabilité inférieure aux attentes malgré une activité commerciale plus dynamique qu'anticipé et le maintien des objectifs pour l'exercice 2026.

Au premier semestre, Carrefour a dégagé un résultat opérationnel courant (ROC) de 757 millions d'euros, en progression de 4,1% sur un an. Ce niveau ressort toutefois 2,8% en dessous du consensus, qui tablait sur 779 millions d'euros, en raison notamment de la poursuite des investissements destinés à renforcer la compétitivité-prix.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 30 millions d'euros contre -401 millions d'euros au 1er semestre 2025. Le résultat net ajusté, part du Groupe, s'élève à 345 millions d'euros contre 272 millions d'euros au 1er semestre 2025, soit une progression de 26,8%.

La France, premier marché du groupe, a pesé sur la performance. Le ROC s'y établit à 300 millions d'euros, soit 3,8% de moins que les attentes des analystes.

Sur le plan commercial, Carrefour affiche en revanche une performance solide. Les ventes à magasins comparables (LFL) du deuxième trimestre ont progressé de 1,9% sur un an, soit environ 40 points de base au-dessus du consensus, grâce à une dynamique positive dans l'ensemble des principales zones géographiques.

En France, les ventes comparables ont augmenté de 1%, légèrement au-dessus des attentes, tandis que l'Espagne est restée bien orientée ( 2,2%) et que le Brésil a renoué avec la croissance ( 0,4%). L'Argentine ( 23,5%) et la Belgique ( 1,3%) ont également contribué à la progression du groupe, compensant en partie la faiblesse persistante de la Pologne (-5,8%).

La direction a par ailleurs confirmé que les parts de marché étaient restées stables en France au deuxième trimestre et a indiqué qu'aucune discussion n'était en cours concernant une éventuelle cession des activités en Pologne ou en Argentine.

Carrefour a confirmé l'ensemble de ses objectifs pour 2026, visant une progression du résultat opérationnel courant, une amélioration de plus de 25 points de base de la marge opérationnelle, un flux de trésorerie disponible net supérieur aux 1,565 milliards d'euros enregistrés en 2025.

À la suite de la cession de son activité en Roumanie, le groupe versera également un dividende exceptionnel de 0,21 euro par action le 30 juillet.

Avis contrastés des analystes

UBS maintient sa recommandation à l'achat, estimant que la bonne performance des marchés historiques, notamment en France, en Espagne et au Brésil, ainsi que le maintien des objectifs annuels, confortent le scénario de redressement du groupe.

AlphaValue souligne également une dynamique commerciale meilleure qu'attendu, avec des ventes comparables supérieures au consensus au deuxième trimestre et un bénéfice par action ajusté en nette progression. Le bureau d'études relève toutefois que le résultat opérationnel est resté légèrement inférieur aux attentes en raison des investissements consentis pour préserver la compétitivité-prix et conserve une approche prudente sur le titre.

À l'inverse, Jefferies, qui reste à Neutre, estime que la publication offre une lecture contrastée. Si les performances commerciales et les tendances d'activité apparaissent encourageantes, la faiblesse de la rentabilité devrait continuer d'alimenter les interrogations des investisseurs, malgré la confirmation des perspectives annuelles.

Depuis le début de l'année, le titre du distributeur progresse de près de 10%.