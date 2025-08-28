Carrefour réussit son émission obligataire de 500 millions d’euros sur 3 ans

Carrefour SA CARR.PA :
* SUCCÈS D’UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE DE 500 MILLIONS D’EUROS À 3 ANS
* COUPON DE 2,875% PAR AN
Texte original FWN3UK0RH Pour plus de détails, cliquez sur CARR.PA
(Rédaction de Gdansk)
|12,4100 EUR
|Euronext Paris
|+0,40%
