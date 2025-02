Carrefour: résultat net ajusté part du Groupe de 1 081 ME information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 18:12









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires TTC de 2024 progresse de +9,9% en comparable. Il s'établit à 94 550 ME pre-IAS 29, soit une hausse de +11,5% à taux de change constants.



Le Résultat Opérationnel Courant avant amortissement (EBITDA) atteint 4 637 ME, en hausse de +79 ME. Il est en progression de +4,4% à changes constants.



Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) du Groupe s'élève à 2 213 ME, en repli de -51 ME (-2,2% ; +1,4% à changes constants). La marge opérationnelle ressort à 2,6%, contre 2,7% en 2023 (-13 pbs).



Le résultat net, part du Groupe, s'établit à 723 ME contre 1 659 ME en 2023. Le résultat net ajusté, part du Groupe atteint 1 081 ME contre 1 221 ME en 2023. Le résultat net ajusté, part du Groupe, par action s'établit à 1,61E contre 1,71E en 2023.



Le cash-flow libre net est de 1 457 ME en 2024 en ligne avec la trajectoire à 2026.





