 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Nikkei 225
36 226.48
0.00%
  2. Aide
  2. Aide
Fermer
Nikkei 225
36 226.48
0.00%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Carrefour reprend 31 magasins auprès d'intermarché
information fournie par Reuters24/01/2024 à 17:56

Carrefour SA CARR.PA :

* CARREFOUR REPREND 31 MAGASINS AUPRÈS D'INTERMARCHÉ

* LE MONTANT DE L’ACQUISITION N’EST PAS SIGNIFICATIF

* LE PARC CONCERNÉ REPRÉSENTE 94 000M², SOIT 0,3% DE LA SURFACE DE VENTE DE LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE EN FRANCE ET A GÉNÉRÉ EN 2022 UN CA DE L’ORDRE DE 400 M€

* AUX TERMES DE L’ACCORD, CARREFOUR SE SUBSTITUERA À INTERMARCHÉ POUR L’ACHAT DE 26 MAGASINS AUPRÈS DE CASINO, LES CINQ AUTRES MAGASINS SERONT RACHETÉS DIRECTEMENT À INTERMARCHÉ

* CARREFOUR S’EST ENGAGÉ À CONSERVER L’INTÉGRALITÉ DES SALARIÉS TRAVAILLANT DANS LES MAGASINS ET À MAINTENIR LEURS AVANTAGES SOCIAUX PENDANT UNE DURÉE MINIMALE DE 15 MOIS

* L’OPÉRATION EST SOUMISE AUX CONDITIONS PRÉALABLES HABITUELLES, SA RÉALISATION EST PRÉVUE POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE 2024

Texte original: shorturl.at/knvA7 Pour plus de détails, cliquez sur CARR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CARREFOUR
Euronext Paris +0.89%
CASINO GUICHARD PERRACHON
Euronext Paris 0.00%
© 2024 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank