Carrefour reprend 31 magasins auprès d'Intermarché

Carrefour SA CARR.PA :
* CARREFOUR REPREND 31 MAGASINS AUPRÈS D'INTERMARCHÉ
* ANNONCE CE JOUR ÊTRE ENTRÉ EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC LE GROUPE INTERMARCHÉ EN VUE DE LA REPRISE DE 31 MAGASINS
* LE PARC CONCERNÉ REPRÉSENTE 94 000M2, SOIT 0,3% DE LA SURFACE DE VENTE DE LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE EN FRANCE
* LE PARC CONCERNÉ A GÉNÉRÉ EN 2022 UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'ORDRE DE 400 MEUR
* LE MONTANT DE L'ACQUISITION N'EST PAS SIGNIFICATIF
* AUX TERMES DE L'ACCORD, CARREFOUR SE SUBSTITUERA À INTERMARCHÉ POUR L'ACHAT DE 26 MAGASINS AUPRÈS DE CASINO, LES CINQ AUTRES MAGASINS SERONT RACHETÉS DIRECTEMENT À INTERMARCHÉ
* S'EST ENGAGÉ À CONSERVER L'INTÉGRALITÉ DES SALARIÉS TRAVAILLANT DANS LES MAGASINS ET À MAINTENIR LEURS AVANTAGES SOCIAUX PENDANT UNE DURÉE MINIMALE DE 15 MOIS
* LA RÉALISATION DE L'OPERATION EST PRÉVUE POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE 2024
Texte original : tinyurl.com/ybvba7xm Pour plus de détails, cliquez sur CARR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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