Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : repart à l'assaut des 18,54E information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 16:50









(CercleFinance.com) - Carrefour repart à l'assaut des 18,54E (testé le 27/07) et en cas de franchissement de la résistance, devra rapidement affronter celle qui correspond au zénith annuel des 19E des 11/12 et 27 avril dernier.



Le potentiel de hausse apparaît relativement limité à court terme.





Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +1.15%