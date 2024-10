Carrefour réitère ses objectifs annuels

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'objectif de réduction de coûts de 1,2 milliard d'euros en 2024 est confirmé, de même que les perspectives annuelles. : croissance de l'Ebitda et du résultat opérationnel courant. Le cash-flow libre net est attendu en ligne avec la trajectoire du plan Carrefour 2026.

"La poursuite des investissements de compétitivité en France et en Europe a donné des résultats satisfaisants, avec une forte progression de la satisfaction de nos clients, et une dynamique de parts de marché favorable. Dans le même temps, le groupe a observé des premiers signes d'amélioration des comportements des consommateurs", a commenté le PDG, Alexandre Bompard.

