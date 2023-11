Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: réalise une émission obligataire de 750 ME information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 18:00









(CercleFinance.com) - Carrefour a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission obligataire dite Sustainability-Linked pour un montant total de 750 millions d'euros.



Celle-ci est indexée sur deux objectifs liés aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) du Groupe, l'un sur le Scope 1 et 2, l'autre sur le Scope 3.



' Cette émission a été sursouscrite 3 fois, démontrant une nouvelle fois la grande confiance de la communauté financière dans la qualité de la signature Carrefour ' indique le groupe.



Les 750 millions d'euros levés seront alloués au financement des besoins généraux du Groupe ainsi qu'au refinancement de la dette.



L'obligation bénéficiera d'une notation ' BBB ' par Standard & Poor's.





