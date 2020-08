Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour rachète 172 magasins de proximité et supermarchés en Espagne Reuters • 27/08/2020 à 08:35









27 août (Reuters) - Carrefour SA CARR.PA a annoncé jeudi dans un communiqué : * RENFORCER SA POSITION EN ESPAGNE AVEC L'ACQUISITION DE 172 MAGASINS DE PROXIMITÉ ET SUPERMARCHÉS * LA VALEUR D'ENTREPRISE DE L'OPÉRATION EST DE 78 MILLIONS D'EUROS Pour plus de détails, cliquez sur CARR.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -0.37%