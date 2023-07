Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: présente son plan de sobriété eau information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 16:31









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce s'être fixé un objectif de réduction de la consommation d'eau de ses magasins en France de 10% d'ici à 2025, par rapport à 2022.



L'enseigne indique consommer annuellement un peu plus de 1 million de m3 d'eau en France, soit environ 739 000 m3 d'eau par an pour les hypermarchés et 421 000 m3 pour les supermarchés.



Les principales consommation sont liées à la production alimentaire (fabrication du pain et de la pâtisserie, production de glace pour le rayon poissonnerie), au lavage (des chariots, des cabas, des conteneurs à déchets) et à la production de froid (fonctionnement des pompes à vide des meubles froids, refroidissement en cas de pic de chaleur des aérothermes).



Pour réduire sa consommation, le distributeur assure avoir mis en place plusieurs initiatives : production de glace à la juste quantité, déploiement de pistolets économiseurs sur le réseau, installation de fours avec système de nettoyage à la vapeur, investissement pour optimiser la gestion du réseau interne.



Ce plan d'action s'inscrit également dans le cadre de la politique biodiversité du Groupe Carrefour, afin de réduire les prélèvements sur les ressources en eau.







