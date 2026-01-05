Carrefour, plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du lundi 5 janvier 2026

(AOF) - Carrefour (-1,77% à 14,15 euros)

Le groupe français du secteur de la grande distribution se replie après quatre séances d'affilée dans le vert. A la mi-décembre, Carrix, société contrôlée par la famille Saadé à travers Merit France SAS, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 10 décembre, le seuil de 5% du capital de Carrefour, au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Premier distributeur alimentaire européen et deuxième mondial, créé en 1959 ;

- Activité de 94,6 Mds€ concentrée sur trois grands marchés, France pour 47 % des ventes, le reste de l'Europe -Belgique, Espagne, Italie, Pologne, Roumanie- pour 26 % et l’Amérique latine -Brésil et Argentine-pour 27 % ;

- Double ambition :

- devenir le n° 1 mondial de la transition alimentaire,

- devenir une « digital retail company », le modèle de valeur s’appuyant sur les données ;

- Capital marqué par la présence de 3 actionnaires : la famille Moulin/Houzé, également propriétaire des Galeries Lafayette (11,01 % des actions et 13,69 % des droits de vote), Peninsula Europe (9,23 % et 15,68 %) et salariés (1,62% et 2,24 %), Alexandre Bompart étant président-directeur général du conseil de 15 administrateurs ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires visant 1,2 Md€ d’économies de coûts d’ici la fin 2025 :

- rééquilibrage de l’activité sur le Brésil, la France et l’Espagne, focus sur les produits frais et bio à prix accessibles, marque propre à 40 % des revenus,

- exécution de la revue stratégique des activités : rachat des minoritaires au Brésil, cession de 7 % des actions de la foncière Carmila, estimée autour de 180 M€ et de l’activité italienne.

- en France : économies en fonds propres via l’exploitation des actifs non commerciaux (retail media avec la société commune Unlimitail avec Publicis) et la valorisation des actifs immobiliers -projets mixtes, location-gérance des hypers et supermarchés ou cessions à bail, confirmation de la place de n° 1 via les gains de parts de marché et l’intégration de 23 magasins ex-Casino, Match & Cora, avec gènération de synergies de 130 M€ d’ici 2027,

- au Brésil : intégration totale de Carrefour Brésil (2 MdsBrl de synergies visées en 2025), refinancement de la dette et création de la 1 ère foncière d’Amérique latine,

- en Espagne : intégration des 47 magasins SuperCor et Supeco,

- en Europe : élargissement de l’alliance européenne des achats à l’allemand RTG,

- innovation « data-centric, digital first » : 2,8 Mds€ d’investissements en systèmes d’information, partenariats stratégiques pour la plateforme Carrefour Links (objectifs 2026 de 40 % de clients multicanaux et 10 Mds€ de revenus dans l’e-commerce) et fidélisation des clients (dernière nouveauté, le Club Carrefour),

- Stratégie environnementale « Act for food », en avance sur son ambition net zéro pour 2050 :

- obligation aux 100 1 ers fournisseurs d’adopter une trajectoire 1,5 C d’ici 2026,

- 8 Mds€ de ventes dans les produits alimentaires durables dont 500 M€ d’origine végétale et 50 000 partenaires d’agriculture durable,

- offre aux clients français de produits « sans » (gluten, lactose, nitrite, alcool…) avec objectif de 1 Md€ de ventes en France ;

- Capacité à poursuivre les gains de part de marché, continus depuis 2017, dans les 3 pays clés (Brésil, France et Espagne, soit les 8/10èmes du résultat opérationnel courant) ;

- Bilan un peu tendu à fin juin avec une dette nette de 7 Mds€ et un autofinancement libre négatif à 2,1 Md€.

Défis

- Poursuite de la résistance aux baisses de pouvoir d’achat des ménages en Europe et au Brésil ;

- Modèle d’affaires encore trop gourmand en capital, d’où une rentabilité inférieure à celle des concurrents et dégradée au 1 er semestre par les changes et les frais d’intégration ;

- Interrogations récurrentes sur une potentielle vente du groupe par la famille Moulin/Houzé ;

- Après une avancée de 1,9 % des ventes (hausse de 1,2 % à changes constants) au 3 ème trimestre, objectifs 2025 confirmés « d’accélérer dans les pays et activités cœur » (France, Espagne, Brésil) et de dégager un résultat opérationnel et un autofinancement libre « en légère progression » ;;

- Dividende 2024 ordinaire en hausse à 0,92 €, assorti d’un dividende exceptionnel de 0,23 €.