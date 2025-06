Carrefour, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture du jeudi 26 juin 2025

(AOF) - Carrefour (- 7,81 %, à 11,75 euros)

Le titre Carrefour a violemment décroché, pénalisé par la décision de JPMorgan de le placer sous surveillance négative. La recommandation de la banque d'investissement sur l'action du groupe de distribution reste à Sous-pondérer avec une cible de cours réduite de 10 à 9 euros. JPMorgan a même révisé à la baisse ses prévisions de résultats semestriels pour Carrefour.

=/ Points-clés /=

- Premier distributeur alimentaire européen et deuxième mondial, créé en 1959 ;

- Activité de 94,6 Mds€ concentrée sur trois grands marchés, France pour 47 % des ventes, le reste de l'Europe -Belgique, Espagne, Italie, Pologne, Roumanie- pour 26 % et l’Amérique latine -Brésil et Argentine-pour 27 % ;

- Ambition de devenir n° 1 mondial de la transition alimentaire par rééquilibrage de l’activité sur le Brésil, la France et l’Espagne, focus sur les produits frais et bio à des prix accessibles, marque propre à 40 % des revenus et accélération des formats de magasins ;

- Capital marqué par la présence renforcée de 3 actionnaires : la famille Moulin/Houzé, également propriétaire des Galeries Lafayette (18,33 % des actions et 20,48 % des droits de vote), Peninsula Europe (14,40 % et 14,11 %) et salariés (1,26 % et 1,78 %), Alexandre Bompart étant président-directeur général du conseil de 13 administrateurs ;

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- revue stratégique en cours du portefeuille d’activité,

- priorité aux gammes de marque Carrefour (37 % des ventes) ou de premier prix et à la baisse des coûts finançant les investissements en compétitivité,

- économies en fonds propres tirées de l’exploitation des actifs non commerciaux : retail media via la société commune Unlimitail avec Publicis et valorisation des actifs immobiliers (projets mixtes, location-gérance des hypers et supermarchés ou cessions à bail en France et, au Brésil, la 1 ère foncière d’Amérique du sud),

- en France : consolidation de la place de n° 1 via l’intégration de 23 magasins ex- Casino et celle de Match & Cora, désormais sous enseigne Carrefour qui gènérera 130 M€ de synergies d’ici 2027,

- au Brésil : intégration totale de Grupo BIG, désormais sous enseigne Carrefour, avec un objectif de 2 MdsBrl de synergies en 2025,

- en Espagne : intégration des 47 magasins SuperCor et Supeco,

- innovation « data-centric, digital first » : 2,8 Mds€ d’investissements dans les systèmes d’information, partenariats stratégiques pour la plateforme Carrefour Links, avec objectif 2026 de 40 % de clients multicanaux et 10 Mds€ de revenus dans l’ e-commerce ;

- Stratégie environnementale « Act for food » visant la neutralité carbone en 2050 :

- 2 étapes : repli de 50 % des émissions scoês 1 et 2 en 2030 vs 2019 et de 70 % en 2040,

- obligation aux 100 1 ers fournisseurs d’adopter une trajectoire 1,5 C d’ici 2026,

- 8 Mds€ de ventes dans les produits alimentaires durables dont 500 M€ d’origine végétale et 50 000 partenaires d’agriculture durable,

- offre aux clients français de produits « sans » (gluten, lactose, nitrite, alcool…) avec objectif de 1 Md€ de ventes en France,

- emprunts « verts » et actionnariat salarié de financement de projets RSE ;

- Bilan sain avec une dette nette de 3,8 Md€ et un autofinancement libre de 1,5 Md€.

=/ Défis/=

- Poursuite des gains continus de parts de marché depuis 2017 dans les 3 pays clés (Brésil, France et Espagne, soit les 8/10èmes du résultat opérationnel courant) ;

- Investisseurs dubitatifs sur la stratégie de long terme et sur une potentielle vente du groupe par la famille Moulin/Houzé ;

- Ambition 2025 « d’accélérer dans les pays et activités cœur » (France, Espagne, Brésil) et de dégager un résultat opérationnel et un autofinancement libre « en légère progression » ;;

- Dividende ordinaire en hausse à 0,92 €, assorti d’un dividende exceptionnel de 0,23 €.