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Carrefour plonge en Bourse après avoir abaissé ses perspectives (actualisé)
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 13:00

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(Répétition du titre pour rajouter mot omis)

par Coralie Lamarque et Hugo Lhomedet

Carrefour CARR.PA perd plus de 14% mercredi en fin de matinée à la Bourse de Paris, se dirigeant vers sa pire performance jamais enregistrée, le géant de la distribution ayant abaissé la veille ses objectifs financiers annuels sur fond de "dégradation de la situation sociale et sécuritaire" en France.

Lanterne rouge du du CAC 40 .FCHI et du SBF 120 .SBF120 , le titre chute de 14,3% à 13,97 euros vers 10h45 GMT, effaçant la totalité gains remportés par l'action depuis le début de l'année.

À l'occasion de la publication de ses résultats au troisième trimestre, le géant français de la grande distribution a déclaré mardi soir que les violences et pillages en marge de la mobilisation du 17 octobre contre les conditions d'enseignement détériorées et la vie chère avaient touché un "nombre important" de magasins.

Le directeur financier de Carrefour, Matthieu Malige, a estimé que l'impact total pourrait se situer entre 80 millions d'euros et 200 millions d'euros de résultat d'exploitation.

Au vu de "la situation sociale et sécuritaire en France", le groupe a abaissé ses objectifs pour l'exercice en cours, tablant désormais un cash-flow libre net en léger repli alors que la métrique était auparavant attendue en "légère croissance".

Carrefour réduit également ses prévisions de dépenses d'investissement en France d'ici la fin de l’année, visant 1,6 milliard d'euros contre 1,7 milliard d'euros précédemment.

En conséquence, le courtier Morgan Stanley a abaissé sa recommandation sur l'action du groupe, passant à "pondération en ligne" contre "surpondérer" auparavant.

Dans une note, les analystes de JP Morgan comparent les répercussions de situation actuelle à celles des manifestations des Gilets Jaunes de la fin des années 2010, qui avaient temporairement pesé sur les ventes et les marges du groupe, sans pour autant entraîner à l'époque une révision à la baisse des prévisions.

"Carrefour a systématiquement déçu les attentes au cours des trois dernières années, ce qui souligne la fragilité de ses fondamentaux", écrivent-ils.

Les analystes de Jefferies estiment également que l'ampleur de l’impact des événements du week-end reste difficile à évaluer à ce stade.

Au-delà de la situation en France, JP Morgan souligne par ailleurs le manque de dynamique sous-jacente sur ses principaux marchés du groupe que sont la France, l'Espagne et le Brésil, tandis qu'AlphaValue estime que l’activité en France s’était déjà affaiblie.

(Rédigé par Diana Mandia, Coralie Lamarque et Hugo Lhomedet, édité par Augustin Turpin et Benoit Van Overstraeten)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/10/2026 à 13:00:26.

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