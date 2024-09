Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carrefour: partenariat stratégique avec Apparel en Inde information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 08:43









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce son implantation en Inde grâce à un partenariat stratégique de franchise avec Apparel Group.



Apparel Group est un acteur majeur de la vente au détail de vêtements et de produits alimentaires et boissons, avec plus de 2 300 magasins dans 14 pays, dont 250 en Inde, répartis dans plus de 35 villes et 15 États.



Ce partenariat vise à développer Carrefour dans la région du Nord de l'Inde, dans un premier temps, puis dans l'ensemble du pays, avec des premières ouvertures prévues en 2025 à New Delhi.



Avec une population de plus de 1,4 milliard d'habitants, dont environ 46% ont moins de 25 ans, l'Inde est l'un des plus grands marchés alimentaires au monde.



L'ouverture du marché indien, sur lequel seuls quelques acteurs structurés opèrent, représente une opportunité stratégique.



M. Patrick Lasfargues, Directeur Exécutif du Partenariat International de Carrefour, a déclaré : ' L'arrivée de Carrefour en Inde marque une étape importante dans notre stratégie d'expansion de notre franchise dans plus de 10 nouveaux pays d'ici 2026 ”.





Valeurs associées CARREFOUR 14,91 EUR Euronext Paris +0,37%