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Carrefour ouvre une offre de rachat sur ses obligations 2027 et 2028
information fournie par Zonebourse 27/05/2026 à 11:06

Le géant français de la distribution (-0,68%) annonce ce mercredi le lancement d'une offre de rachat portant sur deux lignes obligataires arrivant à échéance en 2027 et 2028, pour un montant maximal d'acceptation fixé à 200 millions d'euros.

L'opération concerne une souche de 1 milliard d'euros à 2,625%, échéance 15 décembre 2027, dont 800 MEUR sont encore en circulation, ainsi qu'une obligation Sustainability-Linked de 850 MEUR à 4,125%, échéance 12 octobre 2028, intégralement en circulation.

En parallèle, le distributeur prévoit d'émettre de nouvelles obligations Sustainability-Linked à taux fixe libellées en euros dans le cadre de son programme EMTN.

L'offre, ouverte du 27 mai au 2 juin 2026 à 16h00, heure de Paris, reste notamment conditionnée au succès de cette nouvelle émission obligataire. Les résultats devraient être annoncés le 3 juin 2026.

Carrefour, qui publiera ses résultats du premier semestre le 23 juillet, explique vouloir optimiser le profil d'échéance de sa dette et la gestion de ses liquidités.

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