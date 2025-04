Carrefour: offre relevée sur les actions Carrefour Brésil information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce avoir relevé son offre visant l'acquisition des actions de sa filiale Grupo Carrefour Brasil, reflétant sa confiance dans ses perspectives de long terme et sa volonté 'd'offrir une valorisation attractive aux actionnaires minoritaires'.



Ils se voient désormais proposer soit 8,50 réais par action Carrefour Brésil, soit une action Carrefour pour 9,96 actions Carrefour Brésil, soit 4,25 réais par action Carrefour Brésil plus une action Carrefour pour 19,92 actions Carrefour Brésil.



Cette nouvelle proposition représente une prime de 46% par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur un mois précédant l'annonce initiale du 11 février. Il s'agit de la proposition finale du groupe de distribution français.



L'opération sera soumise à l'approbation d'une nouvelle assemblée générale qui sera convoquée dans les prochains jours. Sous réserve de cette approbation, elle devrait toujours être finalisée avant la fin du deuxième trimestre 2025.





Valeurs associées CARREFOUR 13,5050 EUR Euronext Paris 0,00%