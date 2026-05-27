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Carrefour-Offre de rachat sur ses obligations à échéance décembre 2027 et octobre 2028
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 09:24

Carrefour SA CARR.PA :

* ANNONCE LE LANCEMENT D'UNE OFFRE DE RACHAT SUR LES OBLIGATIONS EXISTANTES VENANT À ÉCHÉANCE EN DÉCEMBRE 2027 ET OCTOBRE 2028

* ANNONCE SON INTENTION D'ÉMETTRE DES NOUVELLES OBLIGATIONS

* LANCEMENT D'UNE OFFRE DE RACHAT SUR SES SOUCHES EXISTANTES DE 1.000.000.000 EUR (2,625% ARRIVANT À ÉCHÉANCE LE 15 DÉCEMBRE 2027

* LANCEMENT D'UNE OFFRE DE RACHAT SUR LES OBLIGATIONS INDEXÉES SUR DES OBJECTIFS DE DURABILITÉ DE 850.000.000 EUR (4,125%) ARRIVANT À ÉCHÉANCE LE 12 OCTOBRE 2028

* L'OBJECTIF DE L'OFFRE DE RACHAT EST DE PERMETTRE À LA SOCIÉTÉ DE GÉRER DE MANIÈRE OPTIMALE LE PROFIL D'ÉCHÉANCE DE SA DETTE ET SES LIQUIDITÉS

* L'OFFRE DE RACHAT SE DÉROULERA DU 27 MAI 2026 AU 2 JUIN 2026 À 16H00 (CEST)

Texte original nNDL6FjCwM Pour plus de détails, cliquez sur CARR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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