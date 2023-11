Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: nouveau partenariat en République Tchèque information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 17:24









(CercleFinance.com) - Carrefour a fait savoir hier que sa division Carrefour Partenariat International poursuivait son expansion avec un nouveau partenariat avec le groupe tchèque JIP Retail.



L'ensemble des magasins du réseau distribuera désormais un large assortiment de produits Carrefour.



JIP Retail capitalisera sur ces gammes pour proposer à ses clients 'une offre de qualité et accessible, au sein des principales catégories alimentaires et non-alimentaires.'



L'arrivée des produits Carrefour sur le marché tchèque est une première étape : Carrefour Partenariat International et JIP Retail prévoient en 2024 de lancer les enseignes Carrefour dans le réseau de proximité JIP Retail.



“Ce nouveau partenariat avec JIP Retail est une excellente opportunité de proposer aux clients tchèques une offre puissante et compétitive qui réponde à leurs besoins du quotidien', a déclaré Patrick Lasfargues, Directeur exécutif de Carrefour Partenariat International.









