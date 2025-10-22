Carrefour-La croissance du CA ralentit au T3, objectifs maintenus

(Actualisé tout du long avec citations, détails, précisions)

Carrefour CARR.PA , le plus grand distributeur alimentaire d’Europe, a maintenu mercredi ses objectifs financiers pour 2025, tout en faisant état d'un ralentissement de la croissance des ventes sur ses marchés principaux en France et au Brésil au troisième trimestre.

Le groupe de supermarchés a fait état d'une hausse de 2,1% à données comparables de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 22,6 millions d'euros, en ligne avec les attentes des analystes selon un consensus cité par Jefferies, mais en ralentissement par rapport à la croissance de 4,4% enregistrée au trimestre précédent.

Le directeur financier, Matthieu Malige, a déclaré aux journalistes lors d’une conférence téléphonique que la demande en produits alimentaires avait été solide en France en septembre, malgré les bouleversements politiques.

"Sur la base du troisième trimestre, on a une consommation alimentaire qui est tres robuste, qui tient en dépit des incertitudes politiques", a déclaré Matthieu Malige.

"À ce stade, on ne voit pas de fragilisation de la dynamique de consommation", a-t-il précisé sans donner des commentaires sur l’impact de la crise politique en France sur la demande au quatrième trimestre.

La performance plus faible en France s’explique notamment par les baisses de prix dans les magasins Cora récemment acquis, ainsi que par une base de comparaison élevée liée aux Jeux Olympiques de Paris à l’été 2024.

Les ventes ont augmenté de 0,7% à données comparables au troisième trimestre sur un an, mais ont montré un ralentissement par rapport à la hausse de 2,1% enregistrée au deuxième trimestre.

Carrefour prévoit de financer ses baisses de prix grâce à un plan d’économies de coûts de 1,2 milliard d’euros pour 2025, qu’il a confirmé mercredi.

Au Brésil, deuxième marché du groupe, les taux d’intérêt élevés ont pesé sur la consommation, en particulier sur le segment du Cash & Carry. La croissance des ventes au Brésil a ralenti à +1,1% au troisième trimestre contre +4,4% au deuxième trimestre.

Carrefour a confirmé ses objectifs 2025, citant la bonne dynamique commerciale en Europe, l'exécution du plan d’économies et la discipline financière. Le groupe prévoit désormais une légère progression de l’Ebitda, du résultat opérationnel courant et du flux de trésorerie disponible net.

