Carrefour, L'Oréal, Ubisoft, Vente-unique... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Alstom

Le spécialiste du ferroviaire signalera ses résultats du premier semestre.

Bastide

Le spécialiste européen des prestations de santé à domicile livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Carrefour

Le Conseil d'administration de Carrefour annonce l'arrivée de la famille Saadé, comme nouvel actionnaire de référence du distributeur avec une participation d'environ 4% du capital. Le conseil d'administration a coopté Carrix, entité détenue par la famille Saadé et par CMA CGM, portant l'investissement dans Carrefour, représentée par Rodolphe Saadé, comme administrateur indépendant en remplacement de Peninsula, représentée par Eduardo Rossi, pour la durée restante de son mandat soit jusqu'à l 'assemblée générale 2028.

Claranova

Le pure player de l'édition de logiciels dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Eiffage

Le groupe de construction et concessionnaire d'autoroutes publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Emova Group

Le premier réseau en France de ventes de fleurs communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Forsee Power

Au troisième trimestre, Forsee Power a généré un chiffre d'affaires de 24,107 millions d'euros, en repli de 16,1%. Dans le détail, le spécialiste des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques a vu ses ventes reculer de 16%, à 21,416 millions d'euros, pour les véhicules lourds, tandis que pour les légers, elles ont diminué de 17,1%, à 2,691 millions d'euros. Sur les neuf premiers mois de l'année, les revenus sont en baisse de 7,2%, à 104,994 millions d'euros.

Haffner Energy

Le module Synoca de 20 MW de Haffner Energy a été choisi par le développeur de projet OroCarbo pour un projet de biométhanol de 100 tonnes par jour en Californie. Il utilisera de surcroît la technologie de conversion du gaz de synthèse en méthanol de Maverick Synfuels. Le biométhanol produit doit être utilisé principalement pour décarboner les transports maritimes, qui constituent une part importante de l'économie californienne. La mise en service de l'installation est prévue d'ici le début de l'année 2028

Icape

Le distributeur de cartes de circuits imprimés rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Innate Pharma

La société de biotechnologies présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

IT Link

La société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

L'Oréal

L'Oréal a procédé avec succès au placement d'une émission obligataire d'un montant nominal total de 3 milliards d'euros. L'offre est composée de trois tranches, dont une de 850 millions d'euros à 2 ans, assortie d'un coupon à taux variable de Euribor 3M plus 20 points de base par an. Elle est également composée d'une tranche de 1 milliard d'euros à 5 ans, assortie d'un coupon à taux fixe de 2,750% par an, et d'une tranche de 1,15 milliard d'euros à 10 ans "long", assortie d'un coupon à taux fixe de 3,375% par an.

Quadient

GLS, l'un des principaux acteurs du secteur de la livraison express en Italie, renforce sa stratégie de croissance sur le segment du e-commerce grâce à un partenariat avec Quadient. Dans le cadre de ce partenariat de cinq ans, GLS Italie étendra son réseau de points de retrait à travers le pays, avec l'accès progressif à des centaines de consignes multi-transporteurs de Quadient au cours des prochaines années, en démarrant par les principales régions du centre et du nord de l'Italie.

Roctool

Roctool a réalisé le règlement-livraison de son augmentation de capital de 1,4 million d'euros avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) ainsi que l'admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Valneva

La société spécialisée dans les vaccins indiquera ses résultats du troisième trimestre.

Voltalia

Voltalia annonce le démarrage de la production de sa centrale solaire de 126 mégawatts située à Sarimay, dans la région de Khorezm en Ouzbékistan. Cette étape marque un jalon décisif vers la mise en service complète du site, dont la construction, lancée en mai 2024, arrive désormais à son terme. Attribué via un appel d'offres public en décembre 2022 et soutenu par un contrat d'achat d'électricité (PPA) de 25 ans, ce projet de 180 hectares intègre plus de 180 000 panneaux solaires bifaciaux, plus de 350 onduleurs et une ligne de transmission de trois kilomètres.

Ubisoft

L'éditeur de jeux vidéo diffusera ses résultats du premier semestre.

Vente-unique.com

Vente-unique.com a vu ses revenus croître de 14,7%, à 52,872 millions d'euros, au quatrième trimestre de l'exercice 2024-2025. Sur la période, le volume d'affaires global a bondi de 23%, à 74,668 millions d'euros. Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires de l'expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe s'est élevé à 200,900 millions d'euros, en croissance de 12,5%. Il dépasse pour la première fois le seuil des 200 millions d'euros. De son côté, le volume d'affaires a augmenté de 18,2%, à 275,708 millions d'euros.

Vergnet

Vergnet, groupe spécialisé dans la production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride), annonce l'arrêt du contrat qui avait été conclu en avril dernier avec la société Mazal International B.V. portant sur la fourniture de 8 éoliennes (matériel uniquement, sans installation) destinées à un projet privé en Ukraine.