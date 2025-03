Carrefour: JP Morgan détient moins de 5% de DDV information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 14:16









(CercleFinance.com) - La société JP Morgan Securities a déclaré avoir franchi indirectement en baisse, le 17 mars 2025, le seuil de 5% des droits de vote de la société Carrefour et détenir à cette date, indirectement par l'intermédiaire des sociétés J.P. Morgan Securities plc, J.P. Morgan Securities LLC et J.P. Morgan Structured Products B.V. qu'elle contrôle, 41 031 042 actions Carrefour représentant autant de droits de vote, soit 6,05% du capital et 4,94% des droits de vote de cette société.

.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Carrefour sur le marché.





Valeurs associées CARREFOUR 12,9950 EUR Euronext Paris -1,89%