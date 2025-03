Carrefour: JP Morgan Chase dépasse les 5% des votes information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 10:42









(CercleFinance.com) - JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en hausse, le 13 mars, le seuil de 5% des droits de vote de Carrefour , au résultat d'une acquisition d'actions du géant de la distribution sur le marché.



La banque américaine a précisé détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 41.989.285 actions Carrefour représentant autant de droits de vote, soit 6,19% du capital et 5,05% des droits de vote du groupe.





Valeurs associées CARREFOUR 13,4000 EUR Euronext Paris +0,71%