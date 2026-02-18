Carrefour : 'gap' sous 15,33E, vers un test des 14,4E
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 09:10
Le support suivant se dessine vers 13,85E : comblement de l'ex-"gap" du 30 janvier et support oblique moyen terme.
