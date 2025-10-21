 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 254,50
+0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Carrefour, Fnac-Darty, Hermès... l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 21/10/2025 à 17:36

(AOF) - Carrefour

Le distributeur communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Exail Technologies

L'entreprise de défense de haute technologie précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Fnac-Darty

Le groupe de distribution spécialisée livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Hermès

Le géant du luxe rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Icade

Le groupe immobilier signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

ID Logistics

Le spécialiste de la logistique contractuelle présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Klépierre

Le spécialiste des centres commerciaux livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Michelin

Le pneumaticien communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Voltalia

Le spécialiste des énergies renouvelables annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

VusionGroup

Le spécialiste des solutions de digitalisation du commerce précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Automobile / Equipementiers
Valeurs du luxe

Valeurs associées

CARREFOUR
13,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
EXAIL TECHNOLOGIES
84,9000 EUR Euronext Paris +0,12%
FNAC DARTY
28,7000 EUR Euronext Paris +0,70%
HERMES INTL
2 250,0000 EUR Euronext Paris +1,44%
ICADE
21,9200 EUR Euronext Paris -0,54%
ID LOGISTICS
395,0000 EUR Euronext Paris +1,28%
KLEPIERRE
32,8800 EUR Euronext Paris +0,86%
MICHELIN
27,8900 EUR Euronext Paris +2,09%
VOLTALIA
7,9900 EUR Euronext Paris -3,39%
VUSIONGROUP
240,8000 EUR Euronext Paris -0,66%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

