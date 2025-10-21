information fournie par AOF • 21/10/2025 à 17:36

Carrefour, Fnac-Darty, Hermès... l'agenda société France du jour -

(AOF) - Carrefour

Le distributeur communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Exail Technologies

L'entreprise de défense de haute technologie précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Fnac-Darty

Le groupe de distribution spécialisée livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Hermès

Le géant du luxe rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Icade

Le groupe immobilier signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

ID Logistics

Le spécialiste de la logistique contractuelle présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Klépierre

Le spécialiste des centres commerciaux livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Michelin

Le pneumaticien communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Voltalia

Le spécialiste des énergies renouvelables annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

VusionGroup

Le spécialiste des solutions de digitalisation du commerce précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.