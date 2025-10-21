Carrefour, Fnac-Darty, Hermès... l'agenda société France du jour

(AOF) - Carrefour
Le distributeur communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
L'entreprise de défense de haute technologie précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Fnac-Darty
Le groupe de distribution spécialisée livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le géant du luxe rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le groupe immobilier signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le spécialiste de la logistique contractuelle présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le spécialiste des centres commerciaux livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le pneumaticien communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le spécialiste des énergies renouvelables annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le spécialiste des solutions de digitalisation du commerce précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
