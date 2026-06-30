 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Carrefour finalise la cession de Carrefour Roumanie à Paval Holding
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 18:04

Carrefour SA CARR.PA :

* CARREFOUR FINALISE LA CESSION DE CARREFOUR ROUMANIE À PAVAL HOLDING

* LA RÉALISATION DE CETTE OPÉRATION CONDUIRA LE GROUPE À VERSER UN DIVIDENDE EXCEPTIONNEL DE EUR 150 MLNSD'EUROS LE 30 JUILLET PROCHAIN

Texte original https://tinyurl.com/45amke4d Pour plus de détails, cliquez sur CARR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

CARREFOUR
16,2500 EUR Euronext Paris -1,01%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
115,5 +38,66%
CAC 40
8 403,99 +0,44%
2CRSI
30,68 -0,90%
Pétrole Brent
73,02 +0,65%
TELEPERFORMANCE
45,98 -11,54%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank