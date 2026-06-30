information fournie par Reuters • 30/06/2026 à 18:04

Carrefour finalise la cession de Carrefour Roumanie à Paval Holding

Carrefour SA CARR.PA :

* CARREFOUR FINALISE LA CESSION DE CARREFOUR ROUMANIE À PAVAL HOLDING

* LA RÉALISATION DE CETTE OPÉRATION CONDUIRA LE GROUPE À VERSER UN DIVIDENDE EXCEPTIONNEL DE EUR 150 MLNSD'EUROS LE 30 JUILLET PROCHAIN

Texte original https://tinyurl.com/45amke4d Pour plus de détails, cliquez sur CARR.PA

(Rédaction de Gdansk)