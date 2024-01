Carrefour et Netflix expérimentent une offre d'abonnement couplé

(AOF) - Dans un communiqué commun, Carrefour et Netflix ont annoncé tester depuis lundi 15 janvier, dans les agglomérations de Rouen et de Bordeaux, une offre d'abonnement couplée. Dans ces deux villes, il est ainsi possible de souscrire un abonnement à 5,99 euros par mois, qui donne une réduction de 10% sur tous les produits Carrefour et un accès à Netflix avec publicité. Les abonnés ont en outre accès à "a gratuité de la livraison à domicile dès 60 euros d'achat", gratuité de livraison aujourd'hui accessible à partir de 150 euros d'achat, selon le site du distributeur.