(AOF) - Carrefour et la branche distribution dans les lieux de transports (Travel Retail) du groupe Lagardère ont annoncé ce jeudi un accord avec la SNCF pour déployer 150 points de vente chaque année d'ici 2030 dans des gares. Ces futurs points de vente, dont les premiers doivent ouvrir d'ici fin 2025, pourront être soit des "magasins alimentaires allant de 80 à 400 m² sous enseigne Carrefour", soit "des points de retraits des courses en ligne", sous forme de casiers par exemple.

Carrefour et Lagardère Travel Retail vont lancer 150 points de vente dans les gares SNCF

