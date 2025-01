Carrefour et Lagardère Retail prévoient 150 ouvertures de magasins dans des gares SNCF d'ici 2030

Le géant Carrefour et la branche distribution dans les lieux de transports (Travel Retail) du groupe Lagardère ont annoncé jeudi un accord avec la SNCF pour déployer 150 points de vente d'ici 2030 dans des gares.

( AFP / PASCAL PAVANI )

Lagardère Travel Retail et Carrefour "ambitionnent d'ouvrir une trentaine de points de vente par an pendant 5 ans sur tout le territoire" dans des gares de toute taille, "dans lesquelles des espaces sont disponibles et où aucun supermarché ne se situe à proximité immédiate", déclarent-ils dans un communiqué.

Dans le détail, ces futurs points de vente, dont les premiers doivent ouvrir d'ici fin 2025, pourront être soit des "magasins alimentaires allant de 80 à 400 m² sous enseigne Carrefour", soit "des points de retraits des courses en ligne", sous forme de casiers par exemple.

"Pour compléter cette offre, seront également testés" deux autres types d'offre commerciale, un distributeur de fruits et légumes et produits frais nommé Potager City et des supérettes en libre service développées par la société Api, précisent-ils.

Le partenariat "nous engage tous collectivement à amener dans nos gares françaises plus de services", a expliqué Marlène Dolveck, directrice générale de SNCF Gares & Connexions et directrice générale adjointe du groupe SNCF, en charge de la Transformation, lors d'un point-presse gare Saint-Lazare à Paris.

"L'idée est de simplifier la vie des voyageurs", mais aussi "des riverains qui vont trouver leurs sandwichs, leurs courses avant de rentrer à la maison, leurs courses avant de partir sur leur lieu de vacances", a-t-elle encore indiqué, en présence du PDG de Carrefour Alexandre Bompard et du PDG de Lagardère Travel Retail Dag Rasmussen.