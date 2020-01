Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ?Carrefour-Elodie Perthuisot nommée à la tête du e-commerce en France Reuters • 28/01/2020 à 10:58









28 janvier (Reuters) - Carrefour CARR.PA a annoncé mardi dans un communiqué que: * ELODIE PERTHUISOT EST NOMMÉE DIRECTRICE EXÉCUTIVE E-COMMERCE FRANCE * ELLE CONSERVE SES FONCTIONS DE DIRECTRICE MARKETING & CLIENT FRANCE * ELLE EST RATTACHÉE AU DIRECTEUR EXÉCUTIF FRANCE, PASCAL CLOUZARD Pour plus de détails, cliquez sur CARR.PA

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +1.64%