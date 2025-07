Carrefour, Ekinops, Hunyvers... Les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Carrefour

Carrefour annonce la signature de deux accords portant sur la cession de 9 magasins situés dans les zones identifiées par l'autorité de la concurrence, incluant 5 hypermarchés Carrefour (dont 3 ex-Cora et 1 ex-Casino), 2 Carrefour Market, 1 Carrefour City et 1 magasin Match. Ces cessions devraient être effectives d'ici la fin du premier semestre 2026 et représentent une valorisation totale pour Carrefour de l'ordre de 70 millions d'euros.

Ekinops

Au deuxième trimestre, Ekinops a réalisé un chiffre d'affaires de 28,7 millions, en recul de 2%. L'évolution est identique à taux de change et périmètre constants. Au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires de la société s'est établi à 57,2 millions d'euros, en repli de 1%. Le variation est identique à taux de change et périmètre constants. La société Olfeo, éditeur français de logiciels de cybersécurité SSE (Secure Service Edge), acquise fin mai et consolidée depuis le 1er juin 2025, a contribué pour 0,5 million d'euros au chiffre d'affaires.

Hoffmann Green

Hoffmann Green Cement Technologies, spécialiste dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit à froid et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce l'obtention d'une certification majeure pour son ciment H-UKR 0% clinker aux Etats-Unis, également reconnue en Arabie Saoudite. Après plusieurs mois de tests et d'essais à l'université de Miami, le ciment H-UKR a obtenu la certification conforme à la norme ASTM C1157 " Standard Performance Specification for Hydraulic Cement ".

Hunyvers

Hunyvers, spécialiste de la distribution dans le domaine des véhicules de loisir et du nautisme, a dévoilé un chiffre d'affaires sur 9 mois à fin mai 2025 de 86,6 millions d'euros, en repli de 5% comparé à la même période de l'exercice précédent. Le groupe confirme l'ensemble des objectifs financiers anticipant toujours un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros a minima, avec un quatrième trimestre attendu en croissance de plus de 10%. Cette évolution de l'activité devrait être assortie d'une amélioration de la marge d'exploitation.

Thermador Group

La société de distribution d'accessoires de chauffage diffusera son chiffre d'affaires du premier semestre.