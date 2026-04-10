Carrefour écope d'une amende de 6,1 MEUR de la DGCCRF
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 15:07
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a relevé "19 manquements à l'obligation de signature des conventions avec des fournisseurs français au plus tard le 1er mars 2025", selon une décision publiée sur le site du ministère de l'Economie.
Carrefour a dénoncé auprès de l'AFP cette "décision", y voyant une "nouvelle illustration de l'absurdité bureaucratique de notre système de contrôle", tout en indiquant qu'il la contestera "sur tous les terrains juridiques possibles".
Peu après 15 heures, l'action du groupe dirigé par Alexandre Bompard progressait de 0,28% à la Bourse de Paris.
Valeurs associées
|16,3650 EUR
|Euronext Paris
|+0,21%
A lire aussi
-
Voici les derniers événements vendredi en lien avec la guerre au Moyen-Orient, alors qu'un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis est entré dans son troisième jour. . Israël dit avoir "démantelé" plus de 4.300 infrastructures du Hezbollah L'armée ... Lire la suite
-
Lockheed Martin obtient un contrat de production d'intercepteurs de missiles Patriot d'une valeur de 4,7 milliards de dollars
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails aux paragraphes 2-3) Lockheed Martin LMT.N a déclaré vendredi que le ... Lire la suite
-
Après une recharge "exceptionnelle" en février, les nappes phréatiques en France gardent des niveaux globalement "satisfaisants" mais ont commencé pour certaines à se vider après un mois de mars déficitaire en pluies, a annoncé vendredi le BRGM. "Globalement, on ... Lire la suite
-
Coup tactique à l'Assemblée : les députés ont rejeté vendredi le texte autorisant le travail de certains salariés le 1er-Mai, mais à la demande des macronistes pour contourner "l'obstruction" de la gauche et accélérer son parcours législatif. "Coup de poignard", ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer