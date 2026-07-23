Carrefour dans le vert au premier semestre, la consommation alimentaire "résiste"

( AFP / DAMIEN MEYER )

Carrefour a annoncé jeudi un bénéfice net de 30 millions d'euros au premier semestre, après une perte "atypique" de 401 millions d'euros l'année dernière liée à une "moins-value" sur la cession de sa branche italienne, le distributeur profitant également d'une consommation alimentaire qui "résiste bien".

Délesté de ses activités italiennes et depuis peu de sa branche roumaine, Carrefour a fait état de ventes (taxes et carburants compris) en hausse de 2,1% à périmètre comparable, à 43,8 milliards d'euros, malgré le contexte volatile lié à la guerre au Moyen-Orient.

En dépit notamment de la hausse des prix des carburants qui a pesé sur le pouvoir d'achat des ménages, "la consommation alimentaire a bien résisté au premier semestre", a souligné le directeur exécutif finances et gestion du groupe, Matthieu Malige, lors d'une conférence téléphonique avec les agences de presse.

Le groupe, qui a dévoilé en février son plan stratégique à horizon 2030, s'est recentré sur ses trois "pays coeurs", dont la France, où il est deuxième du marché et où les ventes ont progressé, à périmètre comparable, de 1,1%.

Tous les formats (hypermarchés, supermarchés, proximité) y affichent une "croissance positive" au deuxième trimestre, grâce notamment à des investissements dans les baisses de prix.

La canicule a également eu des effets "favorables à la consommation", avec notamment, en juin, "200.000 climatiseurs, ventilateurs et humidificateurs" et "7 millions de paquets de glaces vendus en une semaine", selon M. Malige.

Autre "bonne nouvelle", le Mondial de football a permis d'augmenter les ventes de téléviseurs sans "perturber l'activité en magasin" grâce à la diffusion des matches en soirée, a relevé M. Malige.

Les résultats en France confirment "la compétitivité de notre modèle commercial et la montée en régime des magasins ex-Cora" rachetés en 2024, a estimé le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, cité dans un communiqué.

Le groupe a toutefois annoncé le passage cette année d'une douzaine d'anciens Cora en difficulté en location-gérance, variante de la franchise où le distributeur reste propriétaire du fonds de commerce.

En Espagne, il affiche une croissance de 2,7% de son chiffre d'affaires en comparable. Au Brésil, marché "complexe" où les taux d'intérêt élevés pèsent sur le pouvoir d'achat des ménages, les ventes sont stables (-0,1%).

Dans les "autres pays (Belgique, Pologne, Argentine) du groupe, elles ont augmenté de 8,6%, malgré une baisse de 4,4% en Pologne. Interrogé sur le sort des activités dans ce pays, M. Malige a répondu que la "revue de portefeuille" engagée l'année dernière par le groupe était "terminée", comme indiqué en février.