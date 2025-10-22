Carrefour confirme ses objectifs pour 2025
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 18:16
Après prise en compte d'un effet de change négatif de -2,8%, principalement lié à la dépréciation du réal brésilien et du peso argentin, l'évolution totale du chiffre d'affaires à changes courants s'élève à -1,5%.
En France, le chiffre d'affaires est en croissance de +0,7% LFL, tirée par l'alimentaire en hausse de +1,5% LFL (-6,6% LFL en non-alimentaire).
En Europe, le chiffre d'affaires est en hausse de +1,0% en comparable sur le trimestre. En Amérique latine, les ventes progressent de +5,5% en comparable.
Sur la base de ces éléments, le Groupe réitère ses objectifs pour 2025: légère progression de l'EBITDA, du Résultat Opérationnel Courant et du Cash-Flow Libre Net.
