 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 216,00
-0,74%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Carrefour confirme ses objectifs pour 2025
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 18:16

Le chiffre d'affaires TTC progresse de +2,1% au 3ème trimestre en comparable (LFL). Il s'établit à 22 614 MEUR pre-IAS 29, en croissance de +1,2% à changes constants.

Après prise en compte d'un effet de change négatif de -2,8%, principalement lié à la dépréciation du réal brésilien et du peso argentin, l'évolution totale du chiffre d'affaires à changes courants s'élève à -1,5%.

En France, le chiffre d'affaires est en croissance de +0,7% LFL, tirée par l'alimentaire en hausse de +1,5% LFL (-6,6% LFL en non-alimentaire).

En Europe, le chiffre d'affaires est en hausse de +1,0% en comparable sur le trimestre. En Amérique latine, les ventes progressent de +5,5% en comparable.

Sur la base de ces éléments, le Groupe réitère ses objectifs pour 2025: légère progression de l'EBITDA, du Résultat Opérationnel Courant et du Cash-Flow Libre Net.


Valeurs associées

CARREFOUR
13,4750 EUR Euronext Paris +0,56%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank