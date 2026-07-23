Carrefour confirme ses objectifs financiers pour l'exercice 2026

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre affiche une croissance de 1,9% LFL, dont 2,1% sur l'alimentaire et 0,4% sur le non-alimentaire.

Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 22 711 MEUR pre-IAS 29, en hausse de 1,8% à changes constants. Au 1er semestre 2026, il est en hausse de 2,1% en comparable (LFL). Il s'établit à 43 789 MEUR pre-IAS 29, soit une hausse de 2,1% à changes constants.

Le Résultat Opérationnel Courant avant amortissement (EBITDA) progresse de 2,5% à 1 865 MEUR au 1er semestre 2026, tiré par les trois pays coeurs (France, Espagne et Brésil).

Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) du Groupe est en hausse de 4,0% à 757 MEUR. La marge opérationnelle ressort à 1,9%, soit une augmentation de 4 pbs.

Le résultat non courant a diminué à -165 MEUR, contre -39 MEUR au 1er semestre 2025, principalement en raison de plus-values de cession significatives réalisées au 1er semestre 2025, notamment sur les participations dans Carmila et des actifs immobiliers.

Le résultat net, part du Groupe s'établit à 30 MEUR contre -401 MEUR au 1er semestre 2025. Le résultat net ajusté, part du Groupe, s'élève à 345 MEUR contre 272 MEUR au 1er semestre 2025, soit une progression de 26,8%.

En France, l'activité demeure soutenue sur le deuxième trimestre. Carrefour affiche une croissance de 1,0% en comparable (LFL) sur le trimestre, portée par la progression de l'ensemble des formats et tirée par la montée en régime progressive des ventes des anciens magasins Cora & Match.

Le Résultat Opérationnel Courant en France ressort à 300 MEUR au 1er semestre 2026 (contre 264 MEUR au 1er semestre 2025), en progression de 13,8% sur un an.

Carrefour poursuit sa forte discipline en matière d'économies de coûts, avec 490 MEUR d'économies de coûts réalisées au cours du premier semestre. Cette performance est en ligne avec l'objectif de 1 MdEUR pour 2026, qui est confirmé.

Le cash-flow libre net s'établit à -1 987 MEUR au 1er semestre 2026, en hausse de 95 MEUR par rapport au 1er semestre 2025 (retraité IFRS 5), notamment tirée par la croissance de l'EBITDA, la déconsolidation de Carrefour Italie et la baisse du coût de l'endettement.

La dette financière nette diminue de 1,1 MdEUR par rapport au 30 juin 2025 pour s'établir à 5,8 MdsEUR au 30 juin 2026.

Carrefour confirme ses objectifs pour l'année 2026 : une croissance du Résultat Opérationnel Courant (ROC), une marge opérationnelle en croissance de plus de 25 pbs par rapport à 2025, un cash-flow libre net en croissance par rapport à 2025 (1 565 MEUR) et un résultat net ajusté, part du Groupe, par action attendu en croissance dans le haut de la fourchette à un chiffre.