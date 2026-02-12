Carrefour cède ses activités en Roumanie pour une valeur d'entreprise de 823 millions d’euros

Illustration du logo de Carrefour

Carrefour a ‌annoncé jeudi la cession de ​l'intégralité de ses activités en Roumanie à Paval Holding sur la base d’une ​valeur d’entreprise de 823 millions d’euros.

Carrefour Roumanie opère ​un réseau de ⁠478 magasins et a réalisé un ‌chiffre d'affaires estimé de 2,77 milliards d'euros en 2025, selon un ​communiqué ‌du groupe français de supermarchés.

La ⁠réalisation de cette opération reste soumise à l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires et ⁠devrait intervenir ‌au deuxième semestre 2026, précise ⁠Carrefour.

"La cession de Carrefour Roumanie ‌confirme le bon avancement de ⁠la revue de portefeuille engagée ⁠en 2025. ‌Après les mouvements majeurs réalisés ces douze ​derniers mois, ‌notamment le rachat des minoritaires de Carrefour Brésil et ​la cession de Carrefour Italie, le Groupe poursuit sa transformation ⁠et son recentrage sur ses trois pays coeurs", a déclaré le directeur général de Carrefour, Alexandre Bompard, dans le communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)