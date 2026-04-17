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Carrefour cède sa participation minoritaire dans CarrefourSA en Turquie à Aydin
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 18:06

Carrefour annonce la signature d'un accord avec Aydin, propriétaire de l'enseigne A101, en vue de la cession de la participation de 89% détenue conjointement par Carrefour (32%) et Sabanci (57%) dans CarrefourSA. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la revue stratégique initiée par le spécialiste mondial de la grande distribution au début de l'année 2025. Cette opération n'aura pas d'impact financier significatif pour Carrefour.

CarrefourSA exploitait en Turquie un réseau multi-format de 1 237 magasins au 31 décembre 2025.

En 2025, la société a généré un chiffre d'affaires de 1,9 milliard de dollars.

A l'issue de la transaction, l'enseigne continuera d'opérer sous la marque CarrefourSA pendant une durée minimum de 2 ans dans le cadre d'un accord de licence de marque.

La réalisation de l'opération est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence et aux conditions usuelles.

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