Carrefour cède les murs de 35 magasins pour 290 millions d'euros

Le distributeur a annoncé la cession des murs de 35 magasins en France et en Espagne à une coentreprise formée par Atrato et l'investisseur institutionnel GIC, pour un montant d'environ 290 millions d'euros.

Cette opération de cession-bail porte sur 32 actifs en France, dont 26 supermarchés Carrefour Market et six hypermarchés, ainsi que trois hypermarchés en Espagne. Elle s'inscrit dans le cadre du plan stratégique Carrefour 2030, qui vise notamment à valoriser le patrimoine immobilier du distributeur et à optimiser la rotation de ses actifs.

Le groupe continuera d'exploiter l'ensemble des magasins concernés dans le cadre de baux d'une durée initiale de 12 ans, dont dix ans fermes, tout en conservant la flexibilité nécessaire à leur exploitation.

Cette transaction devrait permettre à Carrefour de dégager une plus-value significative, sans incidence matérielle sur son résultat opérationnel courant, précise la société.