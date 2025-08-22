Carrefour: Bank of America dépasse les 5%
information fournie par Cercle Finance 22/08/2025 à 15:47
La banque américaine précise que ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Carrefour sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions du groupe français de distribution détenues par assimilation.
Valeurs associées
|13,0650 EUR
|Euronext Paris
|-0,72%
A lire aussi
-
La police fédérale américaine (FBI) a perquisitionné vendredi le domicile de John Bolton, ex-conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale lors du premier mandat du républicain et qui en est devenu depuis l'un des plus fervents critiques. Des agents du FBI ... Lire la suite
-
La Poste va suspendre dès lundi les envois de colis vers les Etats-Unis, en dehors des envois de cadeaux entre particuliers de moins de 100 euros, en raison du récent durcissement des règles douanières américaines, a annoncé vendredi le groupe public francais à ... Lire la suite
-
C'est un drame resté dans la mémoire collective en Martinique. Il y a 20 ans, un avion de la West Caribbean Airways, avec 160 passagers à son bord, s'écrasait au Venezuela. Chaque année, les familles, les amis et même la population toute entière entretiennent le ... Lire la suite
-
Les Etats-Unis approchent du moment où la Fed devra baisser ses taux d'intérêt pour soutenir l'emploi, a estimé vendredi le président de la banque centrale Jerome Powell dans un discours très attendu. Une dégradation "rapide" du marché du travail américain n'est ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer