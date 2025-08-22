Carrefour: Bank of America dépasse les 5% information fournie par Cercle Finance • 22/08/2025 à 15:47









(Zonebourse.com) - Bank of America Corporation a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 19 août, via les sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Carrefour et détenir indirectement 6,10% du capital et 5,05% des droits de vote.



La banque américaine précise que ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Carrefour sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions du groupe français de distribution détenues par assimilation.





Valeurs associées CARREFOUR 13,0650 EUR Euronext Paris -0,72%