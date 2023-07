Carrefour : analyse d’un leader mondial de la grande distribution

(Crédits photo : Flickr - L. Grassin )

Découvrez dans cet article, les derniers résultats de Carrefour, suivis d'une présentation du groupe Carrefour.

Retrouvez ensuite l'implantation de Carrefour dans le monde, son modèle économique, ses engagements sociaux, environnementaux et humains, ainsi que ses objectifs concernant la transition alimentaire.

Nous reviendrons également sur le cours de l'action Carrefour et sur le dividende Carrefour ainsi que l'étude des résultats financiers du groupe. Enfin, nous vous présenterons les indicateurs clé de Carrefour et notre réponse à la question : faut-il investir en Bourse dans l'action Carrefour en 2023 ?

Infographie : chiffres clé de Carrefour

Café de la Bourse

Nombre de grandes surfaces dans le monde : 14 348

Création de Carrefour : 1959

Chiffre d'affaires 2022 : 81,4 milliards d'€

Rendement du dividende : 3,41 % en 2022 (au cours de Bourse du 23 juin 2023)

Les derniers résultats de Carrefour en Bourse

Les derniers résultats annuels 2022 de Carrefour laissent ressortir les éléments suivants :

un chiffre d'affaires en croissance de + 15,5 % entre 2021 et 2022, passant de 70,46 milliards d'€ à 81,39 milliards d'€ ;

un résultat net en croissance de + 20,3 %, passant de 1,30 milliards d'€ (2021) à 1,57 milliards d'€ (2022).

Carrefour : pionnier du concept de l'hypermarché

Le groupe Carrefour figure parmi les leaders mondiaux du secteur de la grande distribution alimentaire grâce à plus de 14 000 supermarchés et hypermarchés implantés au sein de plus de 30 pays. Fort d'un chiffre d'affaires groupe 2022 de 81,4 milliards d'euros, Carrefour emploie plus de 340 000 salariés à l'échelle mondiale. Ce n'est pas moins de 11 millions de foyers qui, quotidiennement, font leurs cours dans les enseignes Carrefour.

La structure des enseignes Carrefour est principalement déclinée en hypermarchés et en magasins de proximité tels que Carrefour Market, Carrefour City ou encore Carrefour Express.

À l'international, on retrouve notamment le groupe Carrefour sous les enseignes Atacadão au Brésil.

En dehors de l'alimentaire, cœur de métier de Carrefour, l'activité du groupe concerne également des prestations de services tels que les voyages, les loisirs, les services financiers (banque Carrefour et assurances), le e-commerce, le drive, la location de véhicules, la distribution de carburants, les cartes de fidélité, … Cette liste est non exhaustive.

Histoire, développement et activités de Carrefour

L'histoire de Carrefour débute il y a plus de 60 ans, en 1959, lorsque la famille Badin-Defforey (grossiste alimentaire) rencontre Marcel Fournier, gérant d'un magasin à Annecy.

Lors de l'année suivante, les entrepreneurs décident d'ouvrir leur premier supermarché de type libre-service d'une surface de 200 m2, suivi rapidement d'un second d'une surface de 850 m2 dans la ville d'Annecy.

Trois ans plus tard, en 1963, le premier hypermarché Carrefour ouvre ses portes au grand public. Une première sur le territoire français avec une telle superficie : 2 500 m2.

En 1970, l'action Carrefour est introduite en Bourse. Cette IPO a aidé au financement de la croissance du groupe.

En 1973, la politique d'internationalisation du groupe Carrefour débute en ciblant, en premier lieu, les pays européens (Belgique, Italie, Espagne). Elle est suivie d'une implantation outre-Atlantique, au Brésil, à compter de 1975. Le groupe s'installe ensuite en Argentine en 1982 et à Taïwan en 1989.

Compte tenu de l'évolution des exigences des consommateurs, Carrefour décide de lancer sa filière « Qualité Carrefour » en 1992, notamment avec le pain bio.

Carrefour s'implante également en Chine dès 1995, puis en Pologne en 1997. Cette même année, le groupe développe ses propres « MDD » (Marques De Distributeurs) avec notamment sa marque « Reflets de France ».

Fort de cette croissance internationale et de sa fusion avec les enseignes Promodès en 1999, le groupe Carrefour se hisse au rang de second plus grand groupe mondial de la grande distribution alimentaire, à la tête de 9 000 grandes surfaces dans le monde.

En 2001 et 2013, le groupe se développe en Roumanie et en Afrique.

Carrefour a acté la création de Carmila en 2014, une foncière cotée en Bourse ayant pour mission la détention et la valorisation de galeries commerciales adjacentes aux grandes surfaces Carrefour. Les magasins de distribution alimentaire « Dia » sont acquis par le groupe Carrefour cette même année.

Afin de profiter de l'essor du e-commerce, le groupe acquiert le site de vente en ligne « Rue du Commerce » disposant d'une bonne réputation en France. Rueducommerce.fr est spécialisé dans les produits électroniques, informatiques, smartphones, produits pour la maison, parmi bien d'autres.

En 2019, le groupe Carrefour acte la loi PACTE en réponse à ses ambitions de devenir un leader mondial de la transition alimentaire.

En 2019 également, Carrefour se désengage de ses activités en Chine.

En 60 ans d'existence, le groupe Carrefour, d'origine française, a su se hisser parmi les 3 plus grands acteurs de la grande distribution au monde (toutes catégories) derrière Walmart et Kroger.

Carrefour, un leader présent dans le monde entier

Café de la Bourse

Répartition du chiffre d'affaires du groupe Carrefour

Le groupe Carrefour a réalisé un chiffre d'affaires de 81,3 milliards d'€ en 2022, réparti de manière assez homogène, dont :

37,7 milliards d'€ en France (46 %) ;

22,6 milliards d'€ en Europe (Hors France, 28 %) ;

21,0 milliards d'€ en Amérique Latine (26 %).

Répartition des magasins Carrefour dans le monde

Café de la Bourse

Fin 2022, le groupe Carrefour dispose de 14 348 grandes surfaces ou magasins de proximité dans le monde dont :

5 755 en France ;

1 517 en Italie ;

1 470 en Espagne ;

953 au Brésil ;

928 en Pologne ;*

794 en Belgique ;

622 en Argentine ;

403 en Roumanie ;

et 1 906 dans le reste du monde.

Franchise Carrefour : un modèle économique proposé par le groupe français

Le modèle économique du groupe Carrefour permet de devenir franchisé pour les différentes enseignes suivantes.

Carrefour Proximité : incluant Carrefour Contact, Carrefour Contact, Carrefour City et Carrefour Express.

Promocash : enseigne de Cash & Carry réservée aux restaurateurs.

Supeco : enseignes qui revendiquent la qualité à prix discount.

Carrefour Market : petits supermarchés de proximité.

Deux formules sont proposées :

la formule « location gérance » , accessible à partir d'un apport minimal de 7 500 €, donnant accès à la location et à la gérance d'un fonds de commerce appartenant au réseau Carrefour ;

, accessible à partir d'un apport minimal de 7 500 €, donnant accès à la location et à la gérance d'un fonds de commerce appartenant au réseau Carrefour ; la formule « investisseur », accessible avec un apport minimal de 80 000 €, permettant de devenir propriétaire d'un fonds de commerce de proximité du réseau Carrefour.

Le principe de la franchise permet d'être propriétaire de sa société (et donc de ses profits) tout en appartenant à une enseigne. C'est notamment le cas de la majorité des McDonald's par exemple.

En outre, le franchisé doit rétribuer un faible pourcentage de son chiffre d'affaires en faveur de l'enseigne. En contrepartie, il profitera de toute l'expertise achats, logistique, communication, publicité, implantation de son réseau.

En France, plus de 4 000 magasins Carrefour appartiennent à leurs franchisés. Ce modèle concerne principalement les magasins de proximité et non les hypermarchés Carrefour.

Carrefour : RSE, Act for Food et transition alimentaire

Le groupe Carrefour se fixe de nombreux objectifs en matière de RSE (Responsabilité Sociale de l'Entreprises) et de transition alimentaire.

En premier lieu, grâce aux 13 actes de son programme Act For Food :

Café de la Bourse

Source : www.carrefour.fr/engagements/act-for-food

Carrefour s'est également fixé de nombreux objectifs RSE dont les performances sont suivies et comparées d'année en année.

Parmi les objectifs ayant les mieux performés en 2022, on retiendra la réduction et le recyclage des emballages, le pacte avec les fournisseurs, la réduction du gaspillage alimentaire, la baisse des émissions de CO2, la transition alimentaire en magasins, ou encore la formation et l'engagement des collaborateurs.

Carrefour possède également sa propre fondation à but humanitaire afin de venir en aide aux pays dans lesquels le groupe est présent.

Rendement du dividende Carrefour

Évolution du dividende Carrefour sur 10 ans (en € par action, années de versements retenues)

Café de la Bourse

Le montant du dividende Carrefour est en repli modéré de 10 % en variation 10 ans, passant de 0,62 € par action en 2014 à 0,56 € en 2023. Le dividende Carrefour connaît une dynamique baissière marquée entre 2018 et 2020, pour atteindre un point bas à 0,23 € par action en 2020, avant de repartir sur une tendance haussière, et de plus que doubler entre 2020 et 2023 pour atteindre 0,56 € de dividende versé début juin 2023 (au titre de l'année fiscale 2022).

Notons également que le groupe Carrefour appartient à un secteur parmi les plus défensifs : la grande distribution alimentaire.

Bourse : évolution du cours de l'action Carrefour à long terme

Graphique du cours de Bourse de l'action Carrefour depuis 2000

Café de la Bourse

Source : Tradingview (hors tracés)

L'étude graphique du cours de l'action Carrefour laisse ressortir un repli de 84 % entre début 2000 et début juillet 2018, l'action Carrefour passant de 84 € à 13 €. Ensuite, depuis début juillet 2018, l'action Carrefour se situe dans un canal horizontal au sein duquel le titre Carrefour évolue entre 12 et 21 € pour se fixer à 16,40 € le 23 juin 2023.

Carrefour : analyse des résultats financiers et valorisation en Bourse

Chiffre d'affaires de Carrefour depuis 2010 (en milliards d'€)

Café de la Bourse

L'évolution long terme du chiffre d'affaires Carrefour connaît une tendance haussière entre 2013 et 2017 (de 74,9 à 78,9 milliards d'€), avant d'enregistrer une baisse de son niveau en 2018 (72,4 milliards d'€), puis reste globalement stagnant jusqu'en 2021. On constate une nette hausse de + 15,5 % l'an dernier en 2022 pour s'établir à 81,4 milliards d'€.

Résultat net de Carrefour depuis 10 ans (en milliards d'€)

Café de la Bourse

L'évolution sur 10 ans du résultat net de Carrefour présente un caractère hétérogène avec des variations allant de – 360 millions d'€ (2017) à + 1,57 milliards d'€ (2022).

Bilan consolidé annuel du groupe Carrefour

Dans son bilan annuel consolidé, clos le 31 décembre 2022, le groupe Carrefour dispose d'actifs totaux à hauteur de 56,55 milliards d'euros. Les capitaux propres inscrits au bilan de la société sont de 13,19 milliards d'€ (et de 11,14 milliards d'€ part du groupe, hors intérêts minoritaires).

Une fois divisé par 741,38 millions d'actions au capital, le montant des capitaux propres de Carrefour ressort à 17,79 € par action, légèrement au-dessus de son cours de Bourse actuel de 16,40 € du 23 juin 2023.

Notons également la quote-part de 18,18 % de l'actif du bilan de Carrefour au titre des actifs de nature intangible à hauteur de 10,28 milliards d'€ (8,78 milliards d'€ de Goodwill et 1,50 milliard d'€ d'immobilisations incorporelles).

En base retraitée des actifs intangibles, les capitaux propres de Carrefour passent donc à une valeur de 2,91 milliards d'€, soit 3,93 € par action.

Remarque : l'actif net (= capitaux propres) correspond à la valeur comptable selon le bilan d'une société. Il se calcule en additionnant ce que possède une société (ses actifs) déduits de ce qu'elle doit (ses dettes et autres passifs). Concernant les actifs intangibles, cette typologie d'actifs est potentiellement plus difficilement « monétisable » si l'on devait vendre la société à l'instant T.

Du côté des passifs de Carrefour (43,37 milliards d'€), on retrouve principalement la dette de financement court et long terme, à hauteur de 9,56 milliards d'€, ainsi que la dette d'exploitation (comptes fournisseurs) pour 14,39 milliards d'€, ainsi que 5,14 milliards d'€ au titre du poste de passif relatif au refinancement des encours clients.

Quant au ratio de solvabilité, au 31 décembre 2022 (dette de financement / capitaux propres), il s'élève à 0,72 et passe à 3,28 si calculé sur la base des capitaux propres tangibles.

Ce ratio de solvabilité est élevé en base tangible.

Indicateurs clé de Carrefour : rentabilité, marge bénéficiaire, dettes et rendement

Voici les indicateurs clés relatifs à l'action du CAC 40 Carrefour :

Un PER attractif

Le BPA (Bénéfice Par Action) 2022 de Carrefour ressort à 1,82 € par action, ce qui est attractif pour l'investisseur actuel au cours de Bourse du 23 juin 2023 de 16,40 €.

En effet, le PER ressort à 9,01. En d'autres termes, l'action Carrefour se paye actuellement 9,01 fois son profit 2022. Ce ratio est particulièrement intéressant pour un grand groupe coté au CAC 40.

Une marge bénéficiaire limitée

Avec 1,57 milliards d'€ de bénéfice net 2022 pour Carrefour, la marge bénéficiaire de groupe est assez limitée au regard de son chiffre d'affaires 2022 de 81,4 milliards d'€. Elle ressort à 1,93 %.

De plus, si l'on raisonne en moyenne 10 ans afin de lisser l'hétérogénéité des bénéfices, il en ressort les éléments suivants :

un chiffre d'affaires moyen de 75,20 milliards d'€ ;

un bénéfice net moyen de 0,91 milliard d'€ (910 millions d'€) ;

soit une marge bénéficiaire moyenne sur 10 ans faible, établie à 1,21 %.

Une valorisation boursière a priori élevée au regard du bilan

Avec 2,91 milliards d'€ de capitaux propres tangibles (3,93 € par action) face à un cours de Bourse actuel de 16,40 €, la valorisation boursière de Carrefour semble trop élevée selon ce critère.

Un endettement élevé

Le ratio de solvabilité de Carrefour déterminé par la formule (dettes financières / capitaux propres tangibles) ressort à 3,28. Cela signifie que la dette financière représente 228 % de son actif net tangible au bilan.

Un rendement correct du dividende Carrefour

Le groupe Carrefour a versé un dividende de 0,56 € en date du 8 juin 2023, ce qui correspond à une rentabilité correcte de 3,41 % au cours de Bourse actuel de l'action Carrefour à 16,40 €.

Une position de leader mondial

Le groupe Carrefour présente l'avantage de posséder une forte position concurrentielle car le groupe profite d'une implantation mondiale et se classe dans le top 3 des groupes de grande distribution mondiaux.

Faut-il investir en Bourse dans l'action Carrefour ?

Au regard de ces arguments, est-il opportun d'investir en Bourse dans l'action du CAC 40 Carrefour ? Notre avis est plutôt négatif sur le niveau actuel de valorisation boursière.

Comme précédemment évoqué, la valorisation bilancielle d'actif net tangible par action de Carrefour est inférieure à sa valorisation boursière actuelle (3,93 € par action contre 16,40 € pour son cours de Bourse). De plus, la marge bénéficiaire du groupe Carrefour (bénéfice / chiffre d'affaires) s'établit à 1,21 % en moyenne 10 ans, mais s'améliore en 2022 (1,93 %). Globalement, des seuils de marges bénéficiaires inférieurs à 2 % restent limités mais pas spécialement rédhibitoires à l'investissement. Gardez tout de même à l'esprit que le secteur de la grande distribution possède une certaine latitude sur ses prix afin de conserver ses marges.

Du côté des points positifs de l'action Carrefour, on retiendra un bon PER 2022 établi à 9, ce qui est attractif pour un groupe de l'envergure de Carrefour (à titre informatif, le PER actuel du CAC 40 avoisine 16), ainsi que l'attractivité du rendement du dividende Carrefour, de 3,41 % au cours de Bourse actuel de l'action Carrefour.

Retrouvez également cet article sur Café de la Bourse

Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Cafedelabourse.com ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Cafedelabourse.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.