Carrefour: alliance européenne à l'achat avec Coopérative U information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 08:08









(CercleFinance.com) - Carrefour et Coopérative U annoncent avoir décidé de fonder une alliance européenne à l'achat, Concordis, qui aura pour objectif, 'en massifiant les volumes, d'accroître la compétitivité à l'achat de ses partenaires, au bénéfice ultime du consommateur'.



La nouvelle alliance aura un double périmètre : la négociation de prix d'achat et la vente de services internationaux. Elle interviendra auprès des multinationales des produits de grande consommation de marques nationales dans les pays européens.



Effective dès les prochaines négociations 2026 et pour une durée initiale de six années, elle sera basée à Bruxelles et pourra s'étendre à d'autres distributeurs européens, avec lesquels Carrefour et Coopérative U sont déjà en contact.



Ce partenariat, élaboré dans le respect du droit de la concurrence, fera préalablement l'objet d'une information à l'Autorité de la Concurrence, avant la fin de ce mois, et sera présenté aux organes sociaux compétents des deux groupes.



Par ailleurs, Carrefour et Coopérative U annoncent leur intention de coopérer, dans un deuxième temps, dans d'autres domaines comme les appels d'offres conjoints pour les marques distributeurs, le non-alimentaire et le retail media.





