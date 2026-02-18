Carrefour affiche sa stratégie et ses ambitions à horizon 2030
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 08:20
En premier lieu, le géant français de la distribution alimentaire entend "gagner la bataille du client et de l'offre par le prix, le frais, le Club et la marque propre", par exemple en renforçant les programmes de fidélité "Le Club", avec pour objectif 60 millions de membres.
Deuxièmement, Carrefour a pour objectif de consolider la croissance des magasins via l'expansion ciblée et la franchise, visant notamment 7 500 magasins de proximité en 2030 en France et en Espagne.
Enfin, il prévoit d'accélérer les performances grâce à l'Intelligence Artificielle, la Tech et la Data, avec un partenariat stratégique avec Vusion pour déployer son dispositif complet (étiquettes électroniques, rails, caméras) en France, ainsi qu'un partenariat inédit avec Google sur le commerce agentique.
Le groupe vise des gains réguliers de parts de marché dans les pays coeur, avec un objectif de 25% en France et de 20% au Brésil à horizon 2030, ainsi que le renforcement de sa position de numéro 2 sur le marché espagnol, et la poursuite de son plan d'économies de coûts avec un objectif de 1,0 MdEUR par an d'ici 2030.
En termes d'objectifs financiers, Carrefour vise une marge de ROC de 3,2% en 2028 et de 3,5% en 2030, ainsi qu'une génération de 5 MdsEUR de cash-flow libre net cumulé entre 2026 et 2028.
Le groupe table aussi sur un résultat net ajusté par action en croissance "dans le haut de la fourchette à un chiffre" chaque année, ainsi que sur une politique de dividende représentant 50% à 60% du résultat net ajusté par action.
